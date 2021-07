La última ola de calor causa alertas de alta temperatura y calidad del aire en todo EE.UU.

El calor y el humo de los incendios forestales se extendieron por todo Estados Unidos el martes, lo que afectó la calidad del aire y generó alertas de calor desde Canadá hasta el Golfo de México.

Smoke from distant forest fires has led to an air quality alert through 5 pm Tuesday. More info at: https://t.co/mb7r6Aj9VV #MEwx pic.twitter.com/pwu51RsCfT — NWS Caribou (@NWSCaribou) July 26, 2021

Una cresta de alta presión se ha expandido sobre el país, provocando una ola de calor con altas temperaturas por encima del promedio en la parte central del país.

“Alrededor del 75% de la población de Estados Unidos verá un máximo por encima de los 90° durante la próxima semana, y 32 millones de personas se sofocarán por encima de los 100°”, según el meteorólogo de CNN Dave Hennen.

Smoke from 1000s of miles away has given Bangor, Maine (red dot in the far east) the same hazardous air quality reading as locations out West sitting just next to the fires pic.twitter.com/SpNK9xFABj — Brian Kahn (@blkahn) July 27, 2021

Alertas de calor en la semana

Más de 40 millones de personas en 18 estados desde Montana hasta Georgia están bajo algún tipo de alerta de calor el martes.

“Hay una advertencia de calor excesivo en partes de las llanuras altas del norte, donde las temperaturas subirán a los 100 grados. Además, las advertencias de calor están vigentes actualmente para partes del valle del Bajo Mississippi / llanuras del sur, llanuras del norte / central y el norte High Plains”, según el Centro de Predicción del Clima del Servicio Nacional de Meteorología.

Extreme heat continues to be a top weather story across the country. Excessive heat watches, warnings, as well as heat advisories span from the Northern Plains through the Mississippi Valley (18 states!) early this afternoon. Over 42 million people are feeling the impacts🌡️ pic.twitter.com/ec5HbkyjWb — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) July 27, 2021

El lunes se alcanzaron o rompieron temperaturas récord en todo el estado de Montana. La facturación alcanzó los 101 grados, rompiendo el récord de 100 grados establecido en 1959. Wyoming y Nebraska también registraron récords diarios de altas temperaturas.

En las llanuras del norte, las temperaturas récord diarias podrían alcanzarse nuevamente el martes, si la densa cobertura de humo de incendios forestales no mantiene bajas las temperaturas.

Más récords podrían caer a medida que el calor se propague hacia el sur. Las temperaturas más altas todavía se asentarán en las llanuras del norte, acercándose a los 110 grados en algunos lugares el martes.

An extensive heat wave will consume the Central US for the next few days. Widespread excessive heat warnings and heat advisories stretch from MT into the South with the potential for a few record high temperatures in the north-central High Plains.https://t.co/VyWINDk3xP pic.twitter.com/UBhjNsYM8d — National Weather Service (@NWS) July 27, 2021

El calor combinado con condiciones extremadamente secas podrían significar malas noticias para la región en una temporada de incendios ya muy activa.

Actualmente, 79 grandes incendios han quemado 1.5 millones de acres en 12 estados. Más de 21,000 bomberos forestales y personal de apoyo están asignados a incidentes en todo el país, según el Centro Nacional Interagencial de Bomberos.

El calor extremo continuará el miércoles

Para el miércoles, las temperaturas máximas se desplazarán hacia el sur, hacia las planicies centrales de Estados Unidos.

Dakota del Sur y Nebraska tendrán temperaturas máximas altas a mitad de semana, antes de que un frente frío empuje el calor fuera de la región y brinde la posibilidad de que la humedad monzónica se mueva hacia las llanuras del norte.

Heat index values in the 100s and strong to severe storms are possible for portions of the area through Wednesday. Stay cool and weather aware over the next couple days! High temperatures in the 80s across the board by Friday. pic.twitter.com/VVbKcTfc5W — NWS Aberdeen (@NWSAberdeen) July 26, 2021

El sistema de alta presión serpenteará hacia las llanuras del sur durante la semana, estacionándose sobre Oklahoma y Texas durante el fin de semana.

Las temperaturas de tres dígitos alcanzarán su punto máximo en esos estados durante el sábado y el domingo, antes de que el calor vuelva a sus valores promedio para la próxima semana.