Encuentran a mujer apuñalada hasta la muerte en Piedmont Park, Atlanta

Una mujer y su perro fueron encontrados muertos a unos 100 yardas dentro de la entrada de la calle 10 de la calle del Parque en Charles Allen Drive, poco después de 1:00 a.m., informó The Atlanta Journal-Constitution.

La mujer fue apuñalada “varias veces”, según la policía de Atlanta. Los oficiales identificaron a la víctima como Katherine Janness, de 40 años, residente en Atlanta.

Las autoridades no dijeron cómo fue muerto el perro, pero el jefe de policía adjunto Charles Hampton describió la escena como “espantosa”.

Los investigadores trabajaron en la noche para recolectar evidencia del asesinato a puñaladas ocurrido en Piedmont Park, pero fueron obstaculizados por la oscuridad, dijo Hampton a Channel 2 Action News.

BREAKING: APD investigating a woman stabbed to death inside of Piedmont Park. The latest on the investigation next at 6am. @wsbtv pic.twitter.com/qpXwHj0lLH

En el amanecer, se dirigieron a puerta a puerta, preguntando a los vecinos, y recogieron las imágenes de cámaras de vigilancia que podrían ayudarles a seguir los pasos de la mujer asesinada a puñaladas y a identificar un motivo en su muerte.

La mujer fue vista en una cámara caminando por su perro a través del cruce de arco iris en la calle 10 y la avenida Piamonte. En una imagen de vigilancia publicada por la policía, ella lleva una camiseta y pantalones oscuros y va junto a un perro negro de tamaño mediano.

El asesinato ha dejado a las personas que usan el parque sacudidas y perturbadas. La alianza del vecindario de Midtown dijo que se agregarán patrullas adicionales al parque a partir del miércoles por la noche.

Se ha ofrecido una recompensa de $10,000 dólares para obtener información que ayude a la investigación de este homicidio.

APD needs your help solving a homicide that occurred on July 28, 2021 at Piedmont Park. The woman & her dog were both killed inside the park. A $10k reward is being offered for info. Contact @StopCrimeATL at 404-577-TIPS (8477) or call the APD Homicide Unit at 404-546-4235. pic.twitter.com/iDsL4yflMd

— Atlanta Police Department (@Atlanta_Police) July 28, 2021