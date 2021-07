Joven hispano de Los Ángeles es beneficiado con beca completa para estudiar medicina

Un joven hispano del sur de Los Ángeles fue beneficiado con una beca completa para estudiar medicina.

Alexis Alemán, estudiante del cal State Northridge, fue seleccionado por el programa anual de la organización sin fines de lucro LA Care Health Plan.

👏👏 Congrats Alexis Aleman, for receiving a full ride to @cdrewu medical school through the L.A. Care #ElevatingTheSafetyNet scholarship program. Learn more about Alexis at https://t.co/PLo4BfPwuQ. pic.twitter.com/1b0nVkNoYl

— L.A. Care Health Plan (@LACareHealth) July 23, 2021