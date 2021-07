Nueve pandilleros de la MS-13 fueron acusados de asesinatos en Tennessee

Nueve pandilleros de la la Mara Salvatrucha (La MS-13) han sido acusados de múltiples delitos violentos que incluyen siete asesinatos, secuestros, asaltos, robos y distribución de drogas a gran escala, en Nashville, Tennessee.

Todos los sospechosos involucrados en las acusaciones se encuentran actualmente tras las rejas.

El Departamento de Justicia (DOJ) informó en un comunicado que entre las víctimas de estos pandilleros se incluyen personas inocentes.

“La MS-13 es una de las pandillas más violentas, despiadadas y de sangre fría que jamás haya caminado sobre la faz de la Tierra”, dijo la fiscal federal interina para el distrito medio de Tennessee, Mary Jane Stewart.

Acting U.S. Attorney Mary Jane Stewart on MS-13:

"We will continue to hunt these gang members down and hold them accountable."

