Saltador Luis Zayas marcará el debut del atletismo cubano en Tokio 2020

El saltador de altura Luis Enrique Zayas marcará el próximo viernes el debut del atletismo cubano en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Zayas, campeón panamericano en Lima y quinto lugar mundial en Doha 2019, llega a la cita olímpica japonesa con una marca personal de 2.33 metros, y aunque en 2021 su mayor salto ha sido de 2.27 se le considera con posibilidades de quedar entre los ocho finalistas del certamen.

Entre sus principales rivales está el catarí Mutaz Essa Barshin, bronce en Londres 2012 y plata en Río de Janeiro 2016, con una decena de registros por encima de los 2.40 metros y marca personal de 2.43, que lo señalan muy cerca del récord del mundo de 2.45 aún en poder del ex-saltador cubano Javier Sotomayor.

La primera medalla de Cuba en Tokio llegó gracias al desempeño del taekwondoín Rafael Alba, quien logró el bronce en la prueba de +80kg masculino.

It’s #bronze for Rafael Yunier Alba Castillo of #CUB in the men’s +80kg #Taekwondo – Cuba’s first medal of the Games!#StrongerTogether | #Tokyo2020 | @WorldTaekwondo1 pic.twitter.com/rFsQeB1np7

— Olympics (@Olympics) July 27, 2021