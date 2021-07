Tenista ruso asegura que puede morirse por el calor en Tokio 2020

El tenista ruso Daniil Medvedev confesó que su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se ha visto considerablemente afectada por el calor que se vive en los encuentros.

El atleta criticó a la organización por no tomar medidas para solventar las altas temperaturas que padecen los deportistas durante los partidos, al punto de asegurar que podría morir en un encuentro.

“Puedo acabar el partido, pero también puedo morirme. Y si me muero, ¿será usted responsable?“, le dijo el tenista al juez de la silla cuando le preguntó cómo se sentía.

Aunque logró competir efectivamente y clasificarse a los cuartos de final de las olimpiadas, el reclamo de Medvedev ha sido reiterativo.

Lo mismo le pasó a la tenista Paula Badosa, quien tuvo que abandonar el partido por un choque de calor.

Luego de vencer al tenista italiano Fabio Fognini, el ruso aseguró a la prensa lo que vivió durante el partido: “Al inicio del partido, he notado que me costaba respirar. Era como si mi diafragma hubiese estado bloqueado”.

“Al final del segundo set, veía negro, me sentía chafado, cerca de colapsar en la pista”, denunció el tenista que próximamente se verá las caras ante el español Pablo Carreño.

Seriamente el deportista le propuso a la organización postergar la hora de los encuentros para no sufrir tanto la ola de calor que se presenta durante el día.

In the interests of player health and welfare and following extensive consultation, Tokyo 2020 Olympic Tennis Event matches will begin at 3pm JST from Thursday 29 July#Tokyo2020 #tennis pic.twitter.com/skqh9ALRIV

— ITF Media (@ITFMedia) July 28, 2021