Ayuntamiento de Los Ángeles autoriza restringir campamentos de personas sin hogar en algunos espacios públicos

Las personas sin hogar ya no podrán instalar campamentos en ciertos espacios públicos en la ciudad de Los Ángeles.

Con 13 concejales a favor y 2 en contra, en su segunda y última votación, el Concejo Municipal de la ciudad angelina aprobó este miércoles un mandato que restringirá a las personas que no tienen hogar a instalar campamentos en algunos lugares públicos.

Este ordenamiento limitará los campamentos, pero también no permitirá que los indigentes puedan sentarse, acostarse o dormir en sitios comunitarios.

Los concejales Mike Bonin y Nithya Raman votaron en contra.

Today, I again voted against an ordinance that will make it harder to be homeless in LA by greatly limiting the areas where people who are unhoused can sit, lie, or sleep.

I was one of two dissenting votes. Here's why I oppose this version of LA Municipal Code 41.18: pic.twitter.com/n5Lacy7GM6

— Mike Bonin-Official (@MikeBoninLA) July 29, 2021