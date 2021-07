Los brotes de COVID-19 aumentan en el condado de Los Ángeles

El condado de Los Ángeles reportó otros 2,454 casos de COVID-19 el miércoles, elevando el total acumulado de toda la pandemia a 1,290,226. Se informaron otras 15 muertes, lo que elevó el número de muertos del condado por el virus a 24,658.

La tasa diaria promedio de personas que dieron positivo por COVID-19 también continuó su lento aumento, alcanzando el 6.05%, la primera vez desde principios de febrero que la tasa ha superado el 6%, según el Departamento de Salud Pública del condado.

El número de personas hospitalizadas en el condado debido a COVID superó la marca de 900 el miércoles, y las cifras estatales sitúan el número de pacientes en 918, frente a los 891 del martes. Había 200 personas en tratamiento en cuidados intensivos, frente a las 195 del día anterior.

Las cifras, aunque aumentan, siguen estando muy por debajo de las más de 8,000 personas hospitalizadas durante el aumento repentino del invierno.

Según el condado, el Departamento de Salud Pública estaba investigando 140 brotes en curso, definidos como tres o más casos en un solo lugar, hasta el miércoles, un aumento del 155% de los 55 brotes que se estaban investigando la semana del 12 de julio. De las 140 investigaciones, el 40% se realiza en lugares de trabajo no residenciales ni sanitarios.

