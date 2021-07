Reportan al menos 23 heridos tras el choque de dos trenes de transporte urbano en Boston

Los socorristas respondieron para dar los primeros auxilios a los 23 lesionados en un accidente que involucró a dos trenes de la Línea Verde de la Autoridad de Transporte de la Bahía de Massachusetts (MBTA) a lo largo de la Avenida Commonwealth cerca de Agganis Arena, en Boston, reportó WBZ.

Un total de 23 personas sufrieron lesiones no mortales según según un tuit del Departamento de Bomberos de Boston, en el accidente que involucró a dos vehículos de la MBTA en la cuadra 900 de Commonwealth Avenue entre Babcock Street y Harry Agganis Way, reportó WCVB.

El Departamento de Bomberos de Boston dijo que la colisión involucró a dos trenes de la Línea Verde.

Update for trolley accident at Commonwealth Av & Pleasant St… we have a count of 23 patients transported by multiple EMS agencies. No life threatening injuries reported at this time. Please avoid area. pic.twitter.com/qWx7s7SUuj

“Tenemos a nuestro departamento de seguridad en la escena actualmente llevando a cabo una investigación”, dijo el gerente general de MBTA, Steve Poftak. “Esto no debería suceder y averiguaremos por qué sucedió y nos aseguraremos de que no vuelva a suceder”.

BREAKING: Apparent green line collision between two trains right around Boston University along the beeline. A bunch of people are here getting treated for injuries. We see some neck braces and ice patches. #WBZ pic.twitter.com/iip3GmbTf6

— Kristina Rex (@KristinaRex) July 30, 2021