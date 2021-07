Hispano fue baleado de muerte frente a su familia por alguaciles del Sheriff de Los Ángeles

Un video grabado con cámaras corporales que muestra cómo varios oficiales del Sheriff de Los Ángeles le quitaron la vida a un hombre hispano con pensamientos suicidas que tenía un cuchillo en la mano es objeto de nueva controversia de brutalidad policial en el sur de California.

Incluso, el Sheriff Alex Villanueva, en una rara postura para él, dijo que la labor de sus alguaciles en el caso ocurrido en marzo pasado le provoca “graves preocupaciones”.

El incidente en una calle del Este de Los Ángeles en el que David Ordaz Jr., de 34 años, fue baleado de muerte frente a sus propios familiares fue divulgado por el propio Departamento del Sheriff de Los Ángeles.

El video puede ser perturbador para algunas personas. Durante el incidente, el hombre se negó a soltar el cuchillo luego que los oficiales y sus propios familiares se lo pidieron repetidas ocasiones.

“Quiero clarificar que tengo graves preocupaciones con relación a este tiroteo que involucra a alguaciles”, dijo Villanueva el viernes. “Uno de los alguaciles ha sido despedido y sus poderes han sido suspendidos, pendientes del resultado de esta investigación”.

Agregó que los resultados de la investigación serán entregados a la fiscalía de Los Ángeles y compartidos con la oficina local del FBI.

Ordaz, actuando de manera errática en el incidente del 14 de marzo en la cuadra 100 de North Rowan Avenue, fue impactado primero por balas de goma no letales, pero instantes después fueron realizados múltiples disparos que resultaron fatales.

Familiares del hombre, que tuvieron la desgracia de atestiguar todo desde pocos metros de distancia en su propia casa, han levantado una demanda en contra del condado y de los cuatro oficiales involucrados. Los nombres de los alguaciles anotados en la demanda son hispanos.

La demanda dice que cuando el padre de tres hijos ya estaba sobre el pavimento, un alguacil le disparó directo al pecho y que esa bala lo mató.

Hilda Pedroza, hermana de Ordaz y quien fue la persona que llamó al sheriff ante la crisis mental de la víctima, dijo en una entrevista con Univision que lo que le pasó a su hermano fue “una ejecución”.

Los detalles del incidente han causado indignación, pero el público también está criticando al Sheriff por publicar el video del tiroteo cuatro meses después de ocurrido y solo porque hubo una demanda en su contra.

2/2 In an earlier story, @robertgarrova talked at length about the shooting w the family of David Ordaz Jr. They had called deputies for help with him and witnessed the shooting. Here's that story, which examines what happened that day. https://t.co/z3KYYzaXpX

— Frank Stoltze (@StoltzeFrankly) July 31, 2021