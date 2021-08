Dwayne Johnson tuvo que “rogarle” a Emily Blunt para que protagonizara con él la película “Jungle cruise”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El actor Dwayne Johnson, más conocido como “The Rock” en sus años de luchador profesional, no dudó en echar mano de todo su encanto personal para tratar de convencer a Emily Blunt, su coprotagonista de la nueva película de Disney “Jungle cruise” de que ambos formarían la pareja ideal para el argumento de la cinta. Sin embargo, su estrategia no surtió el efecto deseado, al menos en un primer momento.

“Cuando me llegó el guion, la verdad es que me encantó. Y sabía que el papel de Emily debía ser para ella. Siempre fue Emily Blunt para mí, esa es la verdad. Y ella lo supo desde el principio. Le mandé un video en el que estuve trabajando toda la noche para rogarle que aceptara. Llegué a casa a las tres de la mañana y me dije: ‘Venga, vamos a grabar un video para Emily, para decirle que soy un gran admirador y que me encantaría que estuviera en el filme'”, explicó en conversación con la revista People.

Lejos de sentir cierto reparo a la hora de admitir que su respuesta quizá no estuvo a la altura de las expectativas de Dwayne, la artista británica le animó a revelar, justo a continuación, el tipo de contestación que recibió de ella: “Nada, no me dijo absolutamente nada. ¡Me ignoró por completo!”, admitió “The Rock” entre risas. Lo cierto es que en ese momento Emily pensaba que el actor era demasiado “efusivo”, por lo que optó por meditar bien sus palabras. “No respondí directamente porque cuando alguien te viene con tanta efusividad y demasiado entusiasmo, lo mejor es apaciguarlo un poco, pero la verdad es que fue un video muy emotivo, el más conmovedor que he recibido nunca”, señaló la siempre extrovertida Emily.

