Horóscopo de agosto: ¿Qué traen los astros este mes para tu signo del Zodiaco?

ARIES

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Marte en tu casa cinco y con Quirón transitando por tu casa uno, el universo te está desafiando a que tomes esas decisiones que es hora de tomar más allá de las incomodidades que puedan surgir. Confía en tu propio valor.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. En tu trabajo, juegos de poder y algunas presiones. Vienen para que explores tu propio poder. A partir del 26, cambia la energía y el panorama. Una posibilidad laboral que dabas por perdida vuelve a presentarse con toda la energía a tu favor.

AMOR Y SEXO. Con Venus en Virgo, vas a estar viendo qué te atrae de otras personas, cuál es el enemigo invisible que sale a interponerse y los talentos que emergen cuando te abres a los demás genuinamente. Esta claridad va a generar encuentros gozosos y sanos con quien compartas emociones y amor.

El DESAFÍO. Soltar las anteojeras.

LA OPORTUNIDAD. Tu palabra transforma a otros.

TU ALIADO. Virgo ordena tus ideas.

TAURO

TUS PLANETAS ESTE MES. Júpiter y Mercurio van a atraer a tu campo de trabajo diferentes opciones. A tu paciencia, que es tu virtud, se le va a sumar una inaudita percepción del espacio para elegir con agudeza la mejor opción. A partir del 14, la ventaja laboral viene con sorpresa incluida.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Un movimiento incesante y situaciones que propician mucha acción dentro de ti y en tu hogar. Libera espacios en casa, regala ropa, no retengas ni pasado ni cosas. Urano continúa actuando como propulsor de creatividad. Suelta lo que no va más.

AMOR Y SEXO. Alguien intenta retornar al mundo de tus afectos. Sé libre de elegir sin miedo a quedarte sin nadie y acuérdate de esto: si tienes el valor de escucharte sin que nadie te saque de tu “tempo” ni de tu verdadero sentir, un encuentro de amor transformador y potente no se va a poder evitar.

EL DESAFÍO. Diferenciar compulsión de deseo.

LA OPORTUNIDAD. Mensaje de destino.

TU ALIADO. Géminis te anticipa algo del futuro, escúchalo.

GÉMINIS

TUS PLANETAS ESTE MES. Con la Luna en ocho, vas a navegar en esas corrientes subterráneas donde se libran las batallas más intensas de tu privacidad. Zambullirte en esas profundidades garantiza un viaje en el que se van a estar sanando tus partes más lastimadas. No te distraigas, enfócate y atrévete a ir más a fondo.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Más de una boca de entrada para tu economía a partir del 19, pero ojo con las tentaciones y con el desorden en tus finanzas. ¿Proyecto laboral con la familia? Podría ser un camino con excelentes futuros resultados.

AMOR Y SEXO. Un diálogo sin máscaras trae la posibilidad de abrir un horizonte compartido más equilibrado. Se cargan las pilas del deseo y la pasión y cambia el rumbo del vínculo que parecía estar en caída libre. La imaginación y la creatividad, indispensables todo este mes para el amor.

EL DESAFÍO. Aventurarte a recorrer un camino inexplorado.

LA OPORTUNIDAD. Tu inventiva, valorada, cotizada, brillante.

TU ALIADO. Leo barre tus temores.

CÁNCER

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Júpiter en la zona nueve de tu rueda zodiacal y con Venus en la casa de la comunicación, el intercambio con personas de otras geografías va a jugar como elemento activador. Gente estimulante atrapa tu atención, despierta tu curiosidad y te genera un adrenalínico deseo de salir de las rutinas.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Poner al día trámites atrasados, encontrar papeles que están extraviados y ordenar cuestiones legales vinculadas con tu trabajo que no están del todo bien acomodadas es una tarea que no vas a poder evitar.

AMOR Y SEXO. La complicidad y el juego van a ser condición indispensable en los temas del amor. Con Plutón y con la Luna en este sector de tu vida, un magma fogoso y potente. ¡No te pongas en salvadora de nadie!

EL DESAFÍO DEL MES. Tomar un poco de distancia para ver el panorama con más claridad.

LA OPORTUNIDAD DEL MES. Te liberas de un conflicto con sabiduría.

TU ALIADO. Capricornio te da el consejo perfecto.

LEO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con la Luna en tu zona seis (la zona que hace referencia a tu cotidianidad), vas a estar necesitando ordenarte en todo. Apuesta a la simpleza en tus rutinas, en tu alimentación, en tus elecciones. Hay algo de la exageración y el desborde que, en lo diario, es tiempo de cortar.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. A partir del 20, más autoridad en lo que haces y recompensas por tu dedicación y tu empeño. Comunícate claramente en tu trabajo para evitar cuestionamientos y rarezas. ¿Cambios dentro de equipos armados?

AMOR Y SEXO. Toma cierta distancia y mira la calidad del vínculo que estás tejiendo con tu amor. Es tiempo de decirle “basta” a cualquier relación en la que no vas hacia ninguna parte. Acuérdate: las personas que están en tu campo tienen que ver con lo que llamas y atraes.

EL DESAFÍO. No tengas miedo de soltar lo más seguro si eso ya no te permite avanzar.

LA OPORTUNIDAD. Logro laboral anhelado.

TU ALIADO. Sagitario te hace una propuesta fascinante.

VIRGO

TUS PLANETAS ESTE MES. Una fuerte vibración Aries/Plutón va a atravesar tu humanidad. Esto quiere decir: endorfinas exaltadas, poca paciencia y una manera enérgica y radiante. El acto de afirmarte es lo más luminoso de esta yunta poderosa. Úsala como trampolín para hacer posible lo imposible.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. En lo laboral, a partir del 23, concreción de objetivos que superan lo esperado. Con Saturno en la zona del trabajo, vas a tomar decisiones con determinación, algunas pueden generar un gran revuelo. Confía en tu sabiduría, los otros confían en ti. El secreto es moverte en los tiempos que el universo vaya proponiendo.

AMOR Y SEXO. La comprensión se instala en la intimidad de la pareja. Juntos toman decisiones y logran que algunos sueños que comparten se hagan realidad. Con tu amor, charlas que aportan reflexión y madurez.

EL DESAFÍO. Ser centro.

LA OPORTUNIDAD. Cosechas lo que sembraste.

TU ALIADO. Con Acuario, una red de entendimiento.

LIBRA

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Plutón y con la Luna en tu casa cuatro, vas a estar cara a cara con tus conflictos internos. Reconócelos, fíjate qué hay por debajo de ellos y qué les dio origen. Recuerdos que salen de tu psique más profunda se liberan y te liberan.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Tu trabajo requiere mucha concentración y mucho tiempo, pero vas a estar avanzando firmemente hacia esa nueva dirección en la que vas a desplegarte con toda tu potencia y todo tu saber. Lenta y muy consistentemente, toma forma algo que esperabas y anhelabas concretar.

AMOR Y SEXO. Si en el amor te animas a librarle batalla a lo ilusorio, no van a hacer falta escenas demasiado intensas o tensas. Pero si te callas y miras para otro lado, solo vas a estar acomodando una bomba de tiempo que, tarde o temprano, va a erupcionar. Sexo y dinero van a ser temas candentes durante todo el mes.

EL DESAFÍO. Deja que se derrumbe lo que te sofoca.

LA OPORTUNIDAD. Éxito económico bien merecido.

TU ALIADO. Piscis descubre tu verdadero sentir.

ESCORPIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Marte en tu casa diez, vas a estar en contacto profundo con tu fuente de poder (siempre y cuando esta energía no se te vaya para el lado del enojo). A partir del 16, una acción laboral estimulante y original. Arriésgate, deja circular tu inventiva, no le pongas freno a tu pensamiento.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con la Luna en casa tres, una reunión impecable entre tu “mente analista” y tu emotividad. Vas a estar pudiendo ponerle las palabras claras hasta a lo más difícil de expresar. No controles lo que sale, deja que tu instinto te impulse a actuar y a decir.

AMOR Y SEXO. Con tu amor, acuerdos creativos y una emoción compartida sin aburrimiento (¡y sin dejar de lado la pasión!). Inauguran un intercambio fogoso con espacios intermedios para descansar de tanta intensidad.

EL DESAFÍO. Paciencia, el tiempo va a ser tu gran amigo.

LA OPORTUNIDAD. Una fuerza interior incalculable te depura y logra transformarte.

TU ALIADO. Con Tauro, una sintonía vigorosa.

SAGITARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Mercurio en casa ocho y con la Luna en Capricornio en la zona del dinero, vas a estar revisando pactos y recursos compartidos. Poner en orden la base de tu estructura económica va a ser fundamental para no perder ni energía ni recursos. Hasta el 21, no te tires a una pileta cuya cantidad de agua no mediste.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Es tiempo de cambiar esos hábitos que sabes que no son buenos para ti. Renovar tu agenda y desarrollar libertad y creatividad en tus cuestiones de todos los días es la clave.

AMOR Y SEXO. Se aliviana tu miedo a la entrega y, con menos distancia, te atreves a “dar un paso más”. Rayos de confianza con tu amor o el inicio de una relación que habilita emociones compartidas luminosas que te hacen muy bien.

EL DESAFÍO. Si no le das demasiada importancia al resultado, llegan los mejores designios.

LA OPORTUNIDAD. Una movida laboral inteligente y audaz trae fabulosos resultados.

TU ALIADO. Géminis te impulsa a crecer.

CAPRICORNIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Venus en la casa nueve y con Júpiter en casa tres, personas de miradas diferentes a la tuya te van a confrontar con el foco desde el que estás diagramando y construyendo tu propia realidad. Con una nueva información, amplias tu campo de creencias y verdades.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Aumenta el caudal de tus responsabilidades. Propuestas inéditas en tu área laboral te dejan casi sin dormir por la audacia que requieren. Al principio, una mezcla de terror y de alegría; con el correr de los días, el miedo le va a dejar cada vez más lugar al disfrute de este nuevo juego. Este mes, lo imprevisible va a ser disparador de tu fabulosa inventiva.

AMOR Y SEXO. La consigna en tus relaciones todo este mes es ser fiel a tu propio sentir para estimular felicidad en esa libertad compartida.

EL DESAFÍO. Si te atreves a conocer tu propia ley de juego, todo va a ser posible de lograr.

LA OPORTUNIDAD. Capacidad de acción plena.

TU ALIADO. Escorpio te da la señal.

ACUARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con la Luna en casa doce, hilos invisibles van a unirte a otros tan intensamente que, por momentos, no vas a saber bien si lo que sientes es tuyo o de alguien más. Con este dibujo energético y con el Sol en casa ocho, estate preparada para cambios psicológicos y transformaciones internas y a todo nivel.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. En tu área laboral, acciones en equipo con otros y un motor a toda máquina. Aquí el cielo propone situaciones que te van a empujar a hacer las cosas de una manera diferente en este sector de tu vida que se expande a partir del 18.

AMOR Y SEXO. En los temas del amor, lo que estaba operando de manera subterránea sale a la luz. No es un período descansado en lo vincular, sí lo es para ejercitar un lenguaje emocional que te permita quedarte con lo mejor de tu pareja o construir un nuevo amor libre de sombras.

EL DESAFÍO. No aferrarte a lo que limita tu inventiva.

LA OPORTUNIDAD. Priorizar lo esencial.

TU ALIADO. Libra confía en tu instinto.

PISCIS

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Marte en casa seis, vas a estar lanzándote hacia una apuesta laboral desafiante y jugada. Marte es coraje, es independencia. Lo que en tu trabajo venía medio sin sentido se abre a un escenario más estimulante y vasto donde tu rol va a ser protagónico y bien remunerado.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con la Luna en casa once, una multitud de otros diferentes van a enriquecer tu cotidianidad. Experiencias compartidas y creativas y una energía que te estimula a lo social van a ser parte del camino de este mes. Ábrete con compromiso, pero sin despersonalizarte.

AMOR Y SEXO. Parar el movimiento de búsqueda hacia afuera, escucharte, valorarte y quererte bien invoca amor y hace posible un vínculo de equilibrio entre compromiso y libertad con quien ya estés o con el inicio de una nueva relación.

EL DESAFÍO. Definir temas pendientes.

LA OPORTUNIDAD. Una actividad laboral concreta que te da felicidad.

TU ALIADO. Aries pone sus recursos a tu disponibilidad

Por Ana Bilsky

