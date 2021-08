Horóscopo: Qué le espera al signo de Sagitario en agosto del 2021

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

SAGITARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Mercurio en casa ocho y con la Luna en Capricornio en la zona del dinero, vas a estar revisando pactos y recursos compartidos. Poner en orden la base de tu estructura económica va a ser fundamental para no perder ni energía ni recursos. Hasta el 21, no te tires a una pileta cuya cantidad de agua no mediste.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Es tiempo de cambiar esos hábitos que sabes que no son buenos para ti. Renovar tu agenda y desarrollar libertad y creatividad en tus cuestiones de todos los días es la clave.

AMOR Y SEXO. Se aliviana tu miedo a la entrega y, con menos distancia, te atreves a “dar un paso más”. Rayos de confianza con tu amor o el inicio de una relación que habilita emociones compartidas luminosas que te hacen muy bien.

EL DESAFÍO. Si no le das demasiada importancia al resultado, llegan los mejores designios.

LA OPORTUNIDAD. Una movida laboral inteligente y audaz trae fabulosos resultados.

TU ALIADO. Géminis te impulsa a crecer.

Te puede interesar: 6 planetas retrógrados nos esperan en agosto de 2021: cómo impactarán en tus emociones