Hispano sale con vida luego una batalla de seis meses contra el COVID-19; al hombre de Houston le destruyó los pulmones

HOUSTON – Mientras que los hospitales en la región de Houston se preparan para recibir más pacientes producto de la ola de contagios causados por la contagiosa variante Delta, una familia hispana se siente afortunada luego de que uno de sus seres queridos pudo regresar a casa después de haber estado luchando por seis meses en contra del COVID-19.

Rogelio Ávila, protagonizó una valiente batalla en un hospital de Houston, que amenazó con quitarle la vida.

La esposa de Rogelio contó que todo comenzó este febrero cuando él y su familia estaban encerrados en su casa durante la terrible tormenta invernal. Su residencia como la de millones en Texas perdió la electricidad.

This wife says she's just grateful for more time together after her husband and their 2-year-old son were both hospitalized with COVID earlier this year. https://t.co/VkATYnXcHR

