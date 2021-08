Será obligatorio el uso de mascarillas en interiores en siete condados del Área de la Bahía

En siete condados del Área de la Bahía, será obligatorio a partir de este martes el uso de mascarillas faciales en espacios públicos bajo techo para los residentes, sin importar su estado de vacunación.

Así lo informaron los funcionarios de la salud en Alameda, Contra Costa, Marin, San Francisco, San Mateo, Santa Clara y de la ciudad de Berkeley.

San Francisco, along with seven other Bay Area counties, is requiring masks indoors in public places regardless of vaccination status, starting Tues, 8/3. Read more here: https://t.co/nCyHOTzadh😷#MaskUpSF

