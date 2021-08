“Hay dopaje en la natación”: la indignación de Ryan Murphy tras perder la medalla de oro contra un atleta ruso en Tokio 2020

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no ha faltado la polémica. El hecho de que los atletas rusos fueran autorizados a participar, luego de sus vinculaciones con el dopaje, ha generado algunas fuertes declaraciones que han puesto en tela de juicio los resultados de sus representantes. Uno de ellos fue el nadador Ryan Murphy. El norteamericano emitió unas polémicas declaraciones tras perder una medalla contra el ruso Evgeny Rylov.

“No es mi intención acusar a nadie aquí, que quede claro, pero al final del día terminó convencido de qué hay dopaje en la natación”, expresó el norteamericano luego de que perdió la medalla dorada en las pruebas contra el ruso Evgeny Rylov. Vale la pena recordar que Murphy, en Rio 2016 ganó la presea dorada en los 100 y 200 metros espalda.

“Tengo como quince pensamientos. Trece de ellos me meterían en un problema. Así como lo digo y no prefiero caer en ello. Es un enorme desgaste mental a lo largo del año el pensar que estoy nadando una carrera que probablemente no sea limpia y así es como es”, sentenció.

Claramente el tema con los deportistas rusos iba a suceder. Sus marcas se iban a poner en tela de juicio por sus vinculaciones previas. No está de más aclarar que el Comité Olímpico Internacional (COI) sancionó a Rusia luego de que se encontraran pruebas de que programas estatales doparan a los atletas. En este sentido, el COI autorizó a sus atletas a competir, pero bajo la representación de Russian Olympic Committee (ROC).

“Es frustrante saber qué hay un programa de dopaje estatal en marcha y no se toman más medidas para atajarlo”, criticó el nadador británico Luke Greenbank en zona mixta. El atleta ganó la medalla de bronce en la prueba de 200 metros espalda, pero no dejó pasar por alto este tema.

