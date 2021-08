Condado de Los Ángeles registra primer caso del año por virus del Nilo Occidental

El condado de Los Ángeles reportó este martes el primer caso humano del año por el virus del Nilo Occidental.

El Departamento de Salud Pública del condado informó que el infectado fue un residente de South Bay, quien se recupera después de ser hospitalizado a finales de julio.

First Human Case of #WestNileVirus Reported in Los Angeles County for 2021. All residents should take precautions against #mosquitoes. View https://t.co/rru44kLztg for more. pic.twitter.com/t9VHoARbnV

