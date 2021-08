Barbie presenta una colección única de seis muñecas inspiradas en mujeres que han luchado contra la COVID-19

Barbie rinde homenaje a seis mujeres “héroes de la pandemia” a través de una colección única de muñecas como parte de su programa #ThankYouHeroes. Las seis mujeres son expertas en sus campos “que han demostrado un valor sin precedentes durante un tiempo difícil”, dijo Lisa McKnight, vicepresidenta senior de Barbie & Dolls, Mattel.

“Barbie reconoce que todas las trabajadoras de primera línea que han hecho enormes sacrificios al enfrentarse a la pandemia. Por sus esfuerzos estamos compartiendo sus historias y aprovechando la plataforma de Barbie para inspirar a la próxima generación para que tomen el ejemplo de estas mujeres héroes”, dijo McKnight.

Una de las muñecas rinde un homenaje a Sarah Gilbert, profesora de vacunación que dirigió el desarrollo de la vacuna de la Universidad de Oxford en el Reino Unido.

Otra rinde homenaje a la enfermera de urgencias Amy O’Sullivan, que trató al primer paciente de COVID-19 en Brooklyn, Nueva York. Ella misma enfermó y fue intubada para que después de su recuperación regresara al trabajo unas semanas después para seguir ayudando a los pacientes.

También destaca la muñeca de Audrey Sue Cruz, una trabajadora de primera línea de Nevada que trabajó con otros médicos de origen asiático-americanos durante la pandemia para luchar contra la discriminación y los prejuicios raciales.

Otra de las muñecas representa a Chika Stacy Oriuwa que ha defendido el racismo sistémico en la atención sanitaria, algo que se ha puesto aún más de manifiesto con la pandemia.

Las muñecas de Jaqueline Goes de Jesus y Kirby White completan la colección. Goes de Jesus es una investigadora biomédica a la que se atribuye la dirección de la secuenciación del genoma de una variante de COVID-19 en Brasil. White es una médica general de Australia que fundó una iniciativa que proporciona batas médicas reutilizables y lavables a los médicos generales de todo el país.

Barbie is proud to honor 6 frontline workers from around the world with #OneOfAKind dolls in their likeness. From an ER nurse to a biomedical researcher and more, these heroes continue to serve their communities, and inspire generations to follow their lead. #ThankYouHeroes pic.twitter.com/x6pdOlJNDZ

— Barbie (@Barbie) August 4, 2021