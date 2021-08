Botella de Coca-Cola conmemorativa de Juegos Olímpicos se vende en $2,500

Una botella de Coca-Cola conmemorativa de los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988 se vendió en más de dos mil dólares. La edición especial de la botella de Coca-Cola se presentó en una caja de cartón con arte olímpico.

De acuerdo al sitio Rarest.org, si bien la mayoría de las botellas de Coca-Cola conmemorativas de las olimpiadas realizadas en Corea del Sur se compraron, se abrieron y se bebieron, hace poco apareció una en eBay que nunca se había abierto. Se vendió en una subasta por $ 2,500.

En la parte frontal de la caja de la botella de Coca-Cola con arte olímpico en todos sus lados aparece la mascota de los Juegos Olímpicos de Seul 1988, al igual que en la botella. Se trata de un tigre llamado “Hodori”.

El tigre aparece con frecuencia en el arte y las leyendas populares coreanas. A menudo se asocia con el humor, la valentía y la nobleza. Hodori usa los anillos olímpicos alrededor de su cuello. En su cabeza lleva un típico sombrero tradicional coreano, el sangmo. La cinta del sombrero tiene la forma de una “S” de Seúl y aparece en varias formas.

Una botella de Coca-Cola conmemorativa de las olimpiadas Seúl 1988 como la vendida este 2021 no sería la primera en subastarse. En 2015 se vendió una botella similar de acuerdo a Todo Colección, una empresa española dedicada a la intermediación en la compraventa de artículos.

En cada justa olímpica Coca-Cola tiene ediciones especiales de sus productos. Coca-Cola ha sido patrocinador del evento deportivo más importante del mundo de forma continua desde 1928, más tiempo que cualquier otro patrocinador corporativo.

