“Chucky” Lozano ya tendría una fecha para volver a las canchas con el Napoli

Sin duda alguna, la lesión de Hirving Lozano significó una ausencia bastante importante para El Tri. El fuerte golpe que sufrió ante Trinidad y Tobago lo dejó fuera de combate y encendió la preocupación de los fanáticos mexicanos. Quizá con “Chucky” en cancha, el desenlace de la Copa Oro hubiese sido distinto. Sin embargo, en el Napoli ya prevén su regreso a las canchas.

The referee for the 🇲🇽 vs 🇹🇹 match should be fired.

He didn’t attend to Hirving Lozano who laid motionless on the ground for over a minute.

Then he gave a Mexican player a yellow for complaining that he didn’t stop play

How about if that was Eriksen

pic.twitter.com/Z9mz81wGXf

— Jerry Mancini (@jmancini8) July 11, 2021