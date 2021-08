En el área de Houston vuelve a subir el nivel de riesgo a su máximo nivel; se disparan los contagios y hospitalizaciones

HOUSTON – Los momentos complicados al inicio de la pandemia parece que se comienzan a revivir en la cuarta ciudad más grande del país.

Cuando hace apenas unos meses parecía que Houston comenzaba a recuperarse luego de que se comenzaron a reabrir negocios y algunos lugares públicos, ahora se anuncia que ha vuelto a subir el nivel de riesgo al máximo nivel.

Delta vapulea a la ciudad más grande de Texas y ante el incremento de los casos de contagio, tasa de positividad y hospitalizaciones en el Condado Harris por COVID-19, la jueza del condado, Lina Hidalgo tomó la decisión de subir de nuevo el nivel de riesgo al máximo nivel.

Hidalgo anunció que la tasa de positividad en el Condado Harris es del 17.43%, casi 2% más que hace una semana, según cifras de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés)

Los casos reportados de contagio se han incrementado en un 142.25%.

Y las hospitalizaciones por COVID-19 han subido un 29.10% en la última semana.

Actualmente, el porcentaje de camas usadas por pacientes con COVID-19 en las Unidades de Cuidado Intensivo es del 22.47%.

Es decir, uno de cada cinco pacientes en las UCI es atendido por COVID-19.

Hidalgo había bajado recientemente el nivel de riesgo en el Condado, dados los números bajos que se estaban registrando en junio.

BREAKING: Judge Hidalgo just announced that Harris County’s COVID19 threat level is being moved to Red (severe and uncontrolled spread) If you’re unvaccinated, stay home and avoid all contact with others. pic.twitter.com/SbdPhWt6Q0

— Office of Judge Lina Hidalgo (@HarrisCoJudge) August 5, 2021