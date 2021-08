Para el 1 de octubre deberán estar vacunados todos los trabajadores municipales del condado de Los Ángeles

A más tardar el 1 de octubre deberán estar completamente vacunados todos los trabajadores municipales del condado de Los Ángeles, de acuerdo con una orden ejecutiva anunciada por la Junta de Supervisores.

El ordenamiento fue publicado por la presidenta de la Junta, Hilda Solís, Supervisora del Primer Distrito.

My statement on issuing an Executive Order to Require All LA County Employees to Be Vaccinated Against COVID-19. You can also read it at:https://t.co/CRiuDyD8Wi pic.twitter.com/etShkOUZmp

— Hilda Solis (@HildaSolis) August 5, 2021