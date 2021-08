La ciudad de Los Ángeles analiza pedir pruebas de vacunación contra COVID-19 para ingresar a espacios públicos interiores

La ciudad de Los Ángeles analiza la posibilidad de exigir pruebas de vacunación contra la COVID-19, aunque sea parcial, para permitir el acceso a espacios públicos bajo techo.

Esta propuesta, presentada por la presidenta del Concejo Municipal, Nury Martínez, y el concejal Mitch O’Farrell, va emparejada a una política similar que se anunció este martes en la ciudad de Nueva York, aunque sería más restrictiva con la inclusión de establecimientos minoristas.

Today I introduced legislation with @MitchOFarrell to require proof of COVID vaccination to enter indoor public spaces throughout the City of LA.

So many Angelenos stepped up and did their part. They shouldn't be penalized with closures by those unwilling to do theirs. pic.twitter.com/ebj0phJ5wZ

