Activistas denuncian que están botando documentos de identidad de inmigrantes en la frontera

TUCSON, Arizona – Actas de nacimiento, copias de identificaciones, radiografías, y pruebas negativas de la covid-19 son solo algunos de los documentos personales de migrantes que han sido encontrados tirados en la basura junto al muro fronterizo en Texas por activistas que temen que los indocumentados hayan sido obligados a tirarlos.

Another day, another damn mess left behind by Border Patrol… Again, we ask how are migrants supposed to claim their IDs, phones, meds, belongings without the claim tag/numbered bag receipt? pic.twitter.com/1xjJvQfY6I — National Butterfly (@NatButterflies) August 4, 2021

“En el lugar donde encontré estos documentos es cerca del muro fronterizo, muy cerca del puente Hidalgo-Reynosa, donde cientos de inmigrantes son procesados por agentes de la Patrulla Fronteriza”, advirtió el activista Scott Nicol quien denunció el descubrimiento en las redes sociales.

Nicol está convencido de que son los mismos agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) quienes están obligando a los inmigrantes a tirar estos importantes documentos, ya que cree, que de otra manera no lo harían.

Entre los documentos personales que el activista encontró dentro de bolsas de plástico se encuentran copias de identificaciones de Honduras, copias de actas de matrimonio, actas de nacimientos, pruebas negativas de la covid-19, las cuales fueron rotas en pequeños pedazos.

También ha encontrado objetos personales como biberones de bebé, bolsas, mochilas, ropa, y fotografías.

“Estoy seguro que los agentes de la Patrulla Fronteriza están obligando a los migrantes a dejar estos documentos y objetos personales, de otra forma dudo que voluntariamente los estén tirando por ellos mismos”, enfatizó el activista.

2) This is where agents line people up to process them before opening the gate and loading them onto a bus. In the foreground of the photo you can see one of the Border Patrol issued bags that personal effects are supposed to be put into. pic.twitter.com/gLGwdplwHB — Scott Nicol (@Scott_NicolTX) August 3, 2021

4) @USBPChiefRGV knows full well that these are items that are the personal possessions and documents that are destroyed by his agents, not garbage left carelessly by migrants. He could solve this by issuing a memo telling those under his command to treat them with respect. pic.twitter.com/xdUXJiK7AS — Scott Nicol (@Scott_NicolTX) August 3, 2021

Muchos de estos documentos podrían servir para comprobar la identidad de una persona ante el gobierno de los Estados Unidos y quizás poder iniciar un caso de asilo político.

En el caso de las actas de nacimientos, quizás es la única prueba que los padres tienen para comprobar que los niños o menores de edad que los acompañan son realmente sus hijos, explica el activista.

Uno de los documentos que encontró Nicol era un acta de nacimiento guatemalteca que tenía dos fotografías aparentemente de los padres del menor, hallazgo que aumenta su preocupación.

“Para poder presentar un casa de asilo se requiere de mucha documentación, y realmente creo que los agentes están saboteando las oportunidades de los migrantes para solicitar asilo”, opinó Nicol.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) negó estas acusaciones y en declaraciones enviadas a Efe explicaron que cuando los agentes procesan a un inmigrante se les entrega una bolsa de plástico transparente donde deben de colocar todas sus pertenencias.

Esto incluye documentos y objetos personales, después se les entrega un número de serie que coincide con el de la bolsa para que puedan reclamar sus pertenencias.

Nicol no está convencido. Entre los objetos que el activista ha encontrado en su recorrido ha encontrado las bolsas de plástico utilizadas supuestamente por la Patrulla Fronteriza para guardar los objetos de los extranjeros.

Muchas de estas familias que están siendo procesados al final son deportados rápidamente de regreso a México debido a la orden de emergencia conocida como Titulo 42.

La orden que fue implementada en marzo pasado por la administración del expresidente Donald Trump (2017-2021) debido a la pandemia del coronavirus, y que ahora ha sido mantenida por el Presidente Joe Biden permite la expulsión en cuestión de horas de los migrantes.

En el caso de los inmigrantes centroamericanos, la administración Bien también ha reanudado los vuelos de repatriación a sus países de origen.

“Si estos migrantes son deportados de regreso a México o sus países de origen ¿como van a comprobar su identidad si no cuentan con sus documentos?”, cuestionó el activista.

Nicol también expresó su molestia ante un mensaje en las redes sociales enviados por el Jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector del Valle del Rio Grande, Brian Hastings quien publicó una fotografía calificando los objetos como “basura”.

“Se está acumulando, el incremento en el cruce migratorio está dejando basura a lo largo de la frontera”, dijo Hasting en su mensaje.

El activista dijo que este jueves regresó al mismo sitio donde ha encontrado los documentos de los migrantes, pero esta vez no había nada tirado, todo estaba en bolsas cerradas y no quiso abrirlas porque está convencido que de inmediato hubiera sido cuestionado por agentes fronterizos.

De acuerdo a las más recientes cifras de CBP durante el presente año fiscal 2021 más de un millón de inmigrantes indocumentados han sido arrestados a lo largo de la frontera entre los Estados Unidos y México. Más del doble del total de arrestos efectuados durante todo el año fiscal 2020.

Por María León