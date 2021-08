La Guardia Costera de EE.UU. descarga el mayor botín de narcóticos ilegales en su historia

La Guardia Costera de Estados Unidos exhibió el jueves en un puerto de Florida más de $1.4 mil millones de dólares en narcóticos ilegales incautados, el resultado de meses de confiscaciones en el mar, coordinando los esfuerzos de Estados Unidos y Canadá.

La tripulación del guardacostas James descargó aproximadamente 59,700 libras de cocaína y 1,430 libras de marihuana, en Port Everglades, que es la descarga más grande de narcóticos en la historia de la Guardia Costera.

#BREAKING @USCG Cutter James, @RoyalCanNavy Shawinigan crews offloaded approximately 59,700 lbs of cocaine and 1,430 pounds of marijuana worth more than $1.4 billion, Thursday, at @PortEverglades, which is the largest offload in #CoastGuard history. Spanish version. pic.twitter.com/EZPjWR4Rde

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) August 5, 2021