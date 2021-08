Florida rebasa otro récord con casi 24,000 nuevos casos de Covid-19 en un día

MIAMI – Florida batió récord nuevamente al añadir este sábado 23,903 nuevos casos de COVID-19 y 13,747 hospitalizaciones asociadas a la pandemia, una jornada que supera al menos a las tres anteriores, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El pasado viernes se registró el récord histórico de 22,783 nuevos casos confirmados desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020, pero la jornada de hoy supera esa cifra en 1,120.

El estado floridano también reportó este sábado 93 nuevas muertes como consecuencia de la enfermedad, un día después de reportar otras 199.

La preocupación está ahora en lograr conciencia sobre la vacunación ya que, según fuentes médicas, el 98 % de personas ingresadas no están vacunadas.

En un tuit, Nikki Fried, comisionada de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida, animó a las personas que no se han vacunado a inmunizarse al remarcar que “13.747 floridanos están en el hospital recibiendo tratamiento por covid-19”.

“Esto es más que ayer, y el día anterior, y el día anterior… Si no está vacunado, apague la televisión, cierre sus aplicaciones de redes sociales y busque una vacuna que salve vidas en http://vaccines.gov”, escribió este sábado.

This is real. And it didn’t have to be this bad. We need everyone to do their part — #GetVaccinatedNow & #MaskUp. If not for yourself, for your friends, family, and neighbors. For our kids. For our doctors & nurses. For Florida. #CovidIsNotOver

— Commissioner Nikki Fried (@NikkiFriedFL) August 7, 2021