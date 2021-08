VIDEO: Biden agradece en vivo a los atletas de Estados Unidos por su participación en las Olimpiadas de Tokio

El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden se reunieron con miembros del equipo olímpico de Estados Unidos el sábado en una recepción virtual transmitida en vivo.

La primera pareja, que pasará el fin de semana en su casa de Delaware, “se reunirá virtualmente con miembros del equipo de Estados Unidos ara felicitarlos por sus logros, agradecerles por representar a su país con tanto orgullo y escuchar sobre sus viajes y la competencia en Tokio. Juegos Olímpicos de 2020”, según informó previamente la Casa Blanca.

En un mensaje pregrabado publicado el sábado, el presidente aplaudió a los atletas olímpicos por su trabajo previo y durante los Juegos Olímpicos, reconociendo: “Sé que llegar a los Juegos Olímpicos es un viaje largo, y la pandemia lo hizo especialmente difícil y agotador”. Pero resaltó que Estados Unidos se vio “a sí mismo” en sus atletas y vio que “era posible”.

