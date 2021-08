Simone Biles: “Es más difícil ser atleta mujer, rezan por tu caída”

A dos días de lograr la medalla de bronce en la disciplina de barra de equilibrio de Tokio 2020, la gimnasta estadounidense Simone Biles ofreció unas contundentes declaraciones donde dejó ver que por el hecho de ser mujer, muchas personas la quieren ver caer.

Su retiro de las pruebas de gimnasia artística para atender su salud mental ha generado múltiples muestras de apoyo, pero también críticas.

"Put your mental health first. That's more important than any other medal you could win." – @Simone_Biles

Biles spoke with @MikeTirico after securing silver and bronze at the #TokyoOlympics. pic.twitter.com/BCM6QHbD2E

— #TokyoOlympics (@NBCOlympics) August 4, 2021