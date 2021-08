2 policías de Chicago se encuentran en estado crítico después de un tiroteo

Dos policías de Chicago fueron baleados en un tiroteo el sábado y trasladados a un hospital local, informó The Chicago Tribune.

Los oficiales estaban en “condición grave / crítica” luego de un tiroteo ocurrido en la cuadra 6300 de South Bell Avenue en el 8vo Distrito, dijo la policía de Chicago.

El portavoz de la policía, Tom Ahern, dijo que los agentes heridos fueron trasladados al hospital de la Universidad de Chicago.

BREAKING : Two Chicago zpolice Officers have been shot in the 8th Dist. and transported to the University of Chicago hospital. Condition unknown. Further details to follow.#ChicagoPolice pic.twitter.com/TzKFa1HZJ7 — Tom Ahern (@TomAhernCPD) August 8, 2021

La policía de Chicago dijo que el tiroteo ocurrió alrededor de las 9:10 p.m. en la cuadra 6300 de South Bell Avenue, y dejó a los oficiales en estado de grave a crítico, según WLS.

We are awaiting a news conference from Chicago Police after two of their officers were shot tonight in the Englewood neighborhood. The officers were brought to University of Chicago Medical Center. pic.twitter.com/E9HLZmmG70 — Will Jones (@WillABC7) August 8, 2021

Los agentes fueron llevados al Centro Médico de la Universidad de Chicago, donde se reunió una multitud de oficiales después de las 10 p.m. Se podía ver a algunos oficiales abrazándose; otros parecían emocionados.

Una escena activa de investigación del tiroteo es visible en South Bell Avenue y West 63rd Street en West Englewood.

Dos sospechosos fueron detenidos, según las comunicaciones de la policía desde el lugar. Un sospechoso recibió un disparo y fue trasladado a un hospital. La policía buscaba a un tercer sospechoso.

Decenas de oficiales estaban patrullando el vecindario y bloqueando calles en el área mientras un helicóptero de la policía sobrevolaba.

Afuera de la entrada de ambulancias del Centro Médico de la Universidad de Chicago en Cottage Grove Avenue, docenas de oficiales de policía de Chicago y alguaciles del condado de Cook esperaban noticias. Cottage Grove y la calle 57 junto al hospital estaban llenas de coches patrulla.

2 Chicago Police Officers shot today! Father Brandt is praying with the troops right now. Start sharing please we have one of our brothers fighting for his life right now, the power of prayer is strong. pic.twitter.com/vz3IV2Wt7C — Roberto Garduno (@RobertoGarduno5) August 8, 2021

Numerosos vehículos policiales marcados y sin marcar, con sus luces parpadeando, han bloqueado el tráfico a lo largo de West 63rd Street durante tres o cuatro cuadras en dirección oeste. La Policía del Sheriff del Condado de Cook también estaba en el lugar ayudando con el control del tráfico.

La investigación del tiroteo está en desarrollo.