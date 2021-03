Tiroteo en Chicago deja un muerto y 8 heridos en el segundo ataque a una reunión en 2 semanas

Dos personas abrieron fuego en una reunión de Chicago la madrugada del viernes, matando a una persona e hiriendo a otras ocho en el segundo ataque de este tipo en el lado sur de la ciudad en las últimas dos semanas, reportó ABC 7 Chicago.

Residentes del vecindario dijeron que la fiesta en un estudio de danza era para un amigo que había sido víctima de violencia armada.

Chicago police said eight people, were shot, one fatally, in a mass shooting at a gathering in Chicago's Wrightwood neighborhood Friday morning, police said.​ https://t.co/FebVQPiNpk

— ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) March 27, 2021