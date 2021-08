Académicos de la Universidad de Nueva York piden a Facebook reabrir sus cuentas luego de ser cerradas por “incumplimiento de condiciones”

Las cuentas personales de Facebook de un grupo de investigadores de la Universidad de Nueva York, el NY Academy Observatory, fueron cerradas y los académicos denuncian censura. Mientras que voceros de la plataforma de la red social señala que NYU violaba las condiciones de servicio de Facebook al recopilar datos de los usuarios sin permiso.

A pesar de los argumentos de Facebook, los académicos de NY Academy Observatory insisten en que ellos sí tenían permiso de cada una de las personas que participaban en el estudio.

We're very gratified for the FTC's clarification that Facebook is not required to shut down our work under their consent decree. It's time for Facebook to reinstate our accounts and allow our research to continue. 1/2 https://t.co/X3sqMwTN6L

El grupo de la NYU dice que “las intenciones de quienes manejan la red social son siniestras, pues intentan impedir que se saquen a la luz ciertos problemas relacionados con la publicidad que se emplea en Facebook.

Por su parte, la Comisión Federal de Comercio reclama la manera en la que Facebook se amparó en el “decreto de consentimiento” de la FTC aunque ésta “no recibió ningún aviso de que se invocaría públicamente el decreto de consentimiento para justificar el cese de la investigación académica a principios de esta semana”.

Este grupo de investigación se creó para examinar la transparencia de los anuncios publicitarios de la red social con el fin de descubrir, quién los paga y a quién van dirigidos.

En principio los académicos querían demostrar que Facebook no verifica si se trata de publicidad engañosa o no, por lo que el grupo de NYU habla de colaborar con la propagación de la desinformación.

Para ello Academy Observatory creó lo que llaman un “complemento de navegador” denominado Ad Observer que recopilara automáticamente información sobre determinada publicidad en Facebook. Y los investigadores dicen que esto no toma ninguna información personal, pero la compañía de redes sociales dice que si infringen la privacidad del usuario.

This evening, Facebook suspended my Facebook account and the accounts of several people associated with Cybersecurity for Democracy, our team at NYU. This has the effect of cutting off our access to Facebook's Ad Library data, as well as Crowdtangle. 1/4

— Laura Edelson (@LauraEdelson2) August 4, 2021