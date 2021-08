Conoce “Casita Boxabl” la mini casa prefabricada donde un multimillonario como Elon Musk puede vivir

Boxabl es una empresa con sede en Las Vegas que está creando casitas prefabricadas en menos de $50,000 dólares. Se trata de unas casas miniaturas que miden 375 pies cuadrados.

Las pequeñas “casitas” tienen un dormitorio, un baño, una sala de estar y una cocina. El espacio es perfecto para quien quiera vivir en modo minimalista y por qué no en modo ahorro.

Uno de ellos es el millonario Elon Musk, quien recientemente decidió vender varias de sus propiedades en San Francisco y mudarse a Texas, en la localidad de Boca Chica cerca de donde queda la base espacial de su compañía SpaceX.

El propio Musk lo confirmó en su cuenta Twitter, red social por la que comúnmente se comunica con sus seguidores y anuncia planes e ideas, luego que alguien mencionara su modesta forma de vivir para ser un multimillonario.

My primary home is literally a ~$50k house in Boca Chica / Starbase that I rent from SpaceX. It’s kinda awesome though.

Only house I own is the events house in the Bay Area. If I sold it, the house would see less use, unless bought by a big family, which might happen some day.

— Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2021