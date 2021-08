Grupo de 300 niños migrantes se entrega a la Patrulla Fronteriza

Un grupo de casi 300 niños que viajaban solos se entregaron a los agentes de la Patrulla Fronteriza en las últimas 24 horas en Arizona, reportaron autoridades migratorias.

Sin embargo, en total más de 400 migrantes fueron detenidos por agentes asignados al Sector Tucson de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, según el jefe interino, el agente John R. Modlin.

“En las últimas 24 horas, cuatro grupos separados, un total de 400 inmigrantes, se entregaron”, dijo el oficial en referencia a que los extranjeros se pusieron en manos de autoridades migratorias.

Agregó que más de 280 de esas personas eran niños no acompañados que cruzaron la frontera en forma irregular.

Within 24 hours, 4 separate groups, totaling over 400 migrants, surrendered to #Tucson Sector #BorderPatrol agents after illegally crossing the border. More than 280 were unaccompanied migrant children. pic.twitter.com/nHtwosrwrp

— John R. Modlin (@USBPChiefTCA) August 7, 2021