Luka Doncic: al club de los contratos de $200 millones de dólares en la NBA

Luka Doncic consiguió el gran botín. La estrella eslovena acordó una extensión de contrato con los Dallas Mavericks que lo mantendrá en la institución por al menos cinco años. ¿La cifra? Récord para una extensión de novato: $207 millones de dólares.

El periodista Adrian Wojnarowski lo reportó en la tarde de este lunes. Los Mavericks querían asegurar el futuro de su joven maravilla de inmediato, y por ello enviaron a una comitiva especial a Eslovenia para cerrar el acuerdo con Doncic.

A Liubliana, capital de Eslovenia, se desplazaron Mark Cuban, Jason Kidd, Dirk Nowitzki, Nico Harrison y Michael Finley. Desde el dueño del equipo hasta el asistente de operaciones, incluyendo al nuevo entrenador.

El millonario e inédito contrato hasta ahora convierta a Doncic en el jugador más joven en la historia de la NBA en acordar un contrato de $200 millones de dólares.

After becoming the youngest player in NBA history to average 35 PPG in a single postseason, Luka Doncic becomes the youngest player in NBA history to receive a $200M contract.

