¿Cuándo debutará Lionel Messi con el PSG?

Lionel Messi fue recibido en París con alfombra roja, como si de un rey se tratase. Y no es para menos, firmó con el PSG hasta 2023. Su futuro ya no está en el aire. De hecho, más claro no podría estar. Ahora, la próxima duda que desean resolver los fanáticos es la de su debut con la camiseta del PSG, día que será histórico. ¿Cuándo será?

El PSG debutó el pasado sábado en la Ligue 1 con triunfo 1-2 ante el Troyes. Jugadores como Neymar, Di María, Sergio Ramos y Marco Verratti estuvieron ausentes, aún con permiso tras sus compromisos internacionales.

Messi no tuvo pretemporada: ganó la Copa América con Argentina, se fue de vacaciones y regresó para poner fin a su estadía en el Barcelona. Suma un mes exacto sin jugar. Por ende, lo más seguro es que no esté disponible para el próximo partido del París Saint-Germain (14 de agosto vs Estrasburgo).

El argentino pasó las pruebas médicas de rutina, pero debe ponerse a tono. Más teniendo 34 años a sus espaldas. No tiene necesidad de precipitar su debut, menos cuando llega a un club que deportivamente ha arrasado en las competiciones locales sin él.

En 10 días, el PSG visita al Brest. La fecha luce probable, pero aún podríamos quedarnos cortos de tiempo para el acondicionamiento físico de Messi.

29 de agosto: fecha marcada en el calendario de Messi

Finalmente, la fecha perfecta para que Lionel Messi se ponga su nueva camiseta número ’30’ y salte al campo es el 29 de agosto. Ese día, el PSG visitará al Stade Reims, en la cuarta jornada de la liga francesa.

Es el momento ideal por dos razones: Messi podrá ponerse a punto para la competición de manera correcta -dos semanas de adaptación al club-, y además ganará ritmo de juego oficial justo antes de la continuación de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

Luce utópico que el ganador de seis balones de oro vuelva a jugar con Argentina antes que con su nuevo club. La fecha ya está marcada.

Su debut en el Parque de los Príncipes, salvo alguna situación extraordinaria, debería ocurrir el 12 de septiembre, tras la triple fecha de eliminatorias, enfrentando al Clermont.

Hoy comenzó la cuenta regresiva para volver a ver a Lionel Messi en un campo de fútbol, vistiendo la camiseta de su nuevo club. El hype es tremendo.

