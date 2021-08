Lionel Messi es nuevo jugador del Paris Saint-Germain: llegó un rey al Parque de los Príncipes

Finalmente, Lionel Messi llegó a Francia. El futbolista argentino firmó con el Paris Saint-Germain por las próximas dos temporadas. “La Pulga” aceptó un contrato en el que percibirá $41 millones de dólares por campaña. En el acuerdo también se estipula una extensión del vínculo hasta junio de 2024. El ex delantero del FC Barcelona será presentado en una conferencia de prensa el 11 de agosto.

Este día amaneció con la imagen de Lionel Messi en el aeropuerto de El Prat. El futbolista argentino se marchó junto a su familia en un vuelo privado con rumbo a la capital francesa. En este sentido, el Paris Saint-Germain se encargó de publicar una serie de videos a través de las redes sociales en las que oficializó la contratación de “La Pulga”.

Incluso, justo antes de que Messi llegara a la capital francesa, Neymar Jr. se encargó de adelantar la primicia con sus seguidores. El futbolista brasileño publicó una historia en la que hizo mención a su reencuentro con el astro argentino.

Neymar Jr has just confirmed Messi to PSG via his Instagram story with the caption ‘Back Together’ pic.twitter.com/bSnBoMowG6

— B-sportsgh (@BSportsgh) August 10, 2021