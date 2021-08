Las reacciones en el mundo del fútbol al divorcio entre Messi y el Barcelona

El terremoto ocasionado por el divorcio entre el Barcelona y Leo Messi provocó un reguero de reacciones en el mundo del fútbol, desde las explicaciones del presidente de la entidad azulgrana, Joan Laporta, hasta el guiño del PSG como futuro destino.

El primero en hablar fue Laporta, puntual a las 11 de la mañana en el Auditori 1899 del Camp Nou para aclarar que la renovación de Lionel Messi hubiera “puesto en riesgo” el futuro de una entidad con más de 121 años de historia.

“Lamentablemente hemos recibido una herencia nefasta, con una masa salarial deportiva que representa el 110 por ciento respecto a los ingresos totales del club. Hacer una inversión del volumen que suponía el contrato de Messi comportaba ciertos riesgos y no queremos poner más en riesgo al club“, reconoció.

Joan Laporta: “Negotiations with Leo Messi have ENDED. We can’t register Messi because of La Liga rules, they’re not flexible with us on salary limit. We had an agreement with Leo but we can’t register him.

Leo will now look at OTHER OPTIONS, we had a deadline”. 🚨 #Messi #FCB pic.twitter.com/jvYtkVjOej

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2021