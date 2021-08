Luis Miguel reaparece conviviendo con una fan en un restaurante de Beverly Hills

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luis Miguel es uno de los famosos que prefieren mantenerse alejados de ojo público y viajar con total discreción, es por ello que cada vez que reaparece causa furor entre sus fanáticos. Así fue como este fin de semana el cantante se dejó ver en un restaurante de Beverly Hills, en donde fue sorprendido por una fanática.

De acuerdo a la serie de imágenes que fueron compartidas por “Lulu la vida”, el cantante se dejó ver cenando junto a una mujer que parece ser su nueva conquista, luciendo una cabellera larga y canosa, aspecto que hizo dudar a los fanáticos que realmente sea el cantante de 51 años.

En la grabación que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, la fan de “El Sol” reveló algunos detalles de su sorpresivo encuentro con el que celebró su cumpleaños.

“Aquí están las imágenes en donde nos acercamos la mesa, primero fui yo y luego mi hermano me siguió para cuando le estábamos pidiendo la foto. Yo le estaba comentando que era su fan y que era mi cumpleaños, y qué regalo más bonito poder encontrármelo, poder saludarlo y pedirle una foto, pero cuál fue mi sorpresa que él me dijo: ‘Platícame un poco de ti, ven y siéntate’“, detalló la mujer.

En el video agrega que ella no fue la única que se alegró con el encuentro, ya que la acompañante del cantante también se mostró emocionada por la humildad que demostró.

“Me invitó a la mesa y ahí se ve cuando la acompañante se pone contenta y hasta aplaude. Y ya después de que les trajeron la cena los dejamos que cenaran a gusto y todo, y aquí una de las fotos que me tomé“, añadió a su experiencia.

La publicación de Instagram fue retomada por diversos medios, uno de ellos fue Suelta la Sopa, en donde los usuarios pusieron en duda que se trate del intérprete.

“En serio era Luismi, pues no sé parece“, “Señora, le jugaron una broma, ese no es Luis Miguel“, “No es, no se parece en nada y donde están todos sus guardias“, “Es su doble“, “¿Es Paul McCartney?, ese no es Luis Miguel“, “Ese no es. Sus ojos no son“, señalaron algunos internautas.

