Hispana armada con pistola encaró a su esposo acusándolo de infiel y le metió un balazo en Houston

HOUSTON – Hispana de Houston fue arrestada por la Policía este martes por la madrugada luego de que presuntamente baleó a su esposo durante una discusión que se salio fuera de control.

Oficiales fueron llamados a una residencia en el norte de la ciudad por vecinos que reportaron haber escuchado balazos.

Al llegar a la escena ubicada en la cuadra 500 de la calle Firnat, cerca de la intersección de Tidwell y Hardy, encontraron a un hombre herido de bala.

En el lugar también encontraron a Jennifer Mendoza, de 41 años, quien presuntamente le disparó a la víctima en el abdomen. El hombre herido fue trasladado de emergencia a un hospital y según el último reporte, se anticipa que lograra sobrevivir sus heridas.

ARRESTED & CHARGED: Jennifer Mendoza, 41, has been charged with aggravated assault of a family member following the shooting her husband about 12:35 a.m. Tuesday (Aug. 10).

