Poderosa ola de calor provocará temperaturas de 100 grados para millones en EE.UU. durante la semana

Con cientos de incendios forestales, una sequía devastadora y un verano marcado por una ola de calor única, también más de 20 millones de estadounidenses en el oeste están en alerta antes de otra ola de calor histórica.

“Hemos tenido dos alertas de calor excesivo este verano, no recuerdo haber tenido dos en el mismo verano”, dijo Dana Felton, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Seattle a CNN.

No es sólo el noroeste el que tendrá “la sensación de que las temperaturas” se dispararán por encima de los 100 grados. Más de la mitad de Estados Unidos está bajo alertas de calor esta semana.

Un área masiva de alta presión se está fortaleciendo a lo largo del noroeste del Pacífico y preparará el escenario para otro clásico “domo de calor”.

Esto hará que las temperaturas se eleven entre 20 y 25 grados por encima de lo normal, posiblemente rompiendo más récords.

El Servicio Meteorológico Nacional en Portland, Oregon, emitió una advertencia de calor excesivo, ya que se pronostica que las temperaturas en la ciudad alcanzarán los 90 grados superiores para el miércoles y posiblemente eclipsarán los 100 grados tanto el jueves como el viernes.

Forecast confidence continues to increase for an intense heat wave beginning on Tue. or Wed. and lasting through at least Friday. Fairly poor overnight relief is also expected, so heat exhaustion and heat stroke will be a real concern for those without access to a cool building. pic.twitter.com/YOJdtjzcQa

En total, se podrían establecer más de 100 temperaturas récord al final de la semana.

Según Joe Zagrodnik, un científico atmosférico de la Universidad Estatal de Washington, la próxima ola de calor se consideraría un evento “una vez en una década” si la década no fuera la más reciente, la década de 2010.

No es solo Occidente el que se horneará con la ola de calor de agosto, gran parte de toda la nación también lo estará.

“Gran parte de los 48 estados estará atascado en condiciones anormalmente calurosas hasta mediados de semana”, dijo el Weather Prediction Center (WPC). Se han emitido avisos de calor desde las llanuras centrales y el valle de Mississippi hasta la parte baja de los Grandes Lagos y el noreste.

Over half of the population is under either a Heat Advisory or Excessive Heat Watch/Warning this evening. Heat indices up to 110 will affect the Mississippi Valley tomorrow, while in the PNW and Northeast highs into the upper 90s and low 100s will persist into the early weekend. pic.twitter.com/2HiW4hJTBc

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) August 11, 2021