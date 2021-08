El Tri sonríe: México vuelve al top 10 del ranking FIFA y supera a Estados Unidos

Este jueves, FIFA dio a conocer su ranking correspondiente al mes de agosto. Y la actualizada clasificación fue sinónimo de buenas noticias para México, que volvió al top 10 y además se mantuvo por encima de Estados Unidos, su gran rival en la disciplina.

Más de 340 partidos internacionales se disputaron después del que hasta hoy fue el último ranking publicado. Tanto El Tri como Estados Unidos ingresaron al top 10 del ranking, ocupando las plazas de Dinamarca y Uruguay, que salieron de dicho top.

México ocupa la plaza numero 9, con 1658.29 puntos. Por su parte, la selección de las barras y las estrellas está justo detrás, cerrando el top 10, con 1647.75 puntos.

🇮🇹 European champions climb 🧗‍♂️

🇦🇷 Copa America conquerors on the up 📈

🇺🇸 Concacaf kings return to the top 10 ⬆️

🌍 #FIFARanking rewards all round for the various continental champions 🥇

📊👉 https://t.co/nDySrzLYTk pic.twitter.com/uY9rZEdrBW

— FIFA.com (@FIFAcom) August 12, 2021