Los datos del Censo de Estados Unidos revelan un país más multirracial y multicultural

“Nuestro análisis de los resultados del censo de 2020 muestra que la población de EE. UU. es mucho más multirracial y más diversa racial y étnicamente de lo que medimos en el pasado”, dijo Nicholas Jones, director y asesor principal de investigación y divulgación racial y étnica en la división de población de la Oficina del Censo de EE.UU.

Las personas de color representaron el 43% de la población total de EE.UU. en 2020, frente al 34% en 2010.

The overall racial and ethnic diversity of the country has increased since 2010, according to U.S. Census Bureau analyses released today. Read more from #AmericaCounts : https://t.co/e8HzQpgKdO pic.twitter.com/XPMRZMZ9ry

La proporción de blancos no hispanos de la población de EE. UU. cayó al 57% en 2020, disminuyendo en seis puntos porcentuales desde 2010, la mayor disminución de cualquier raza o etnia.

Casi todo el crecimiento de la población de la nación se produjo en sus ciudades. Más de la mitad de todos los condados vieron disminuir su población desde 2010.

La proporción de quienes se identificaron como hispanos, latinos o multirraciales fue la que más creció.

En California, la población hispana o latina se convirtió oficialmente por primera vez en el grupo racial o étnico más grande del estado. La comunidad hispana o latina ahora representa el 39.4% de los californianos, un aumento respecto al 37,6% en 2010. La población blanca no hispana en California era del 34.7% en 2020.

Aunque Estados Unidos sigue identificándose como blanco se registró un aumento en aquellos que admiten ser una mezcla de razas.

Use our new interactive data visualization to explore changes in race and ethnicity in the United States from 2010 to 2020. Within the #dataviz you can view data at the state and county level. https://t.co/TEeskJJ9YI pic.twitter.com/VPkt71JAJz

— U.S. Census Bureau (@uscensusbureau) August 12, 2021