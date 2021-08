Soñar que no puedes hablar ni gritar: significado y simbolismo espiritual

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Uno de los sueños que más suele experimentar la gente es en el que no pueden hablar, gritar o no les sale la voz cuando intentan pedir ayuda. Es una sensación descrita como desesperante que se asemeja a una pesadilla. Existe más de una explicación para este tipo de sueños, entre las que destacan, un significado psicológico y un simbolismo espiritual.

Expertos en análisis de los sueños describen a la sensación de no poder moverse ni hablar o gritar como parálisis del sueño. Sucede cuando el cuerpo se encuentra en la fase REM (Rapid Eye Movement) donde la conciencia está activa y se comienza a soñar. El cerebro de alguna forma se “desconecta” de los músculos para evitar que el cuerpo represente los sueños. En la parálisis del sueño nuestra mente está despierta, pero el cuerpo no.

La sensación de ansiedad y desesperación se hacen presentes porque queremos movernos, hablar o gritar, pero el cuerpo no responde. De acuerdo con expertos de Psicología Online, esto sucede a menudo por el estrés, el Jet Lag o por una mala higiene del sueño.

Es así como este concepto se relaciona a los sueños donde existe la incapacidad de hablar, gritar o pedir ayuda. Las personas podrían estar parcialmente despiertas mientras experimentan esta pesadilla, pero ¿qué significa presentar este sueño completamente dormido?

Simbolismo espiritual de soñar que no puedes hablar

Los sueños son reflejo de lo que sucede en la realidad. Soñar con no poder hablar simboliza que en la vida real existen problemas que no puedes superar, como un trauma o miedos, así como la incapacidad de expresarte como desearías. Es posible que hayas herido los sentimientos de las personas que quieres y tienes algún tipo de remordimiento.

Este sueño es una señal del alma para decirnos que no estamos usando bien esta destreza comunicativa. Quizá eres una persona de pocas palabras, que casi no habla y cuando lo hace, salen puros monosílabos.

Si sueñas que quieres gritar, pero no puedes, representa tu deseo de expresar lo que piensas o sientes y algo te lo ha estado impidiendo. Es probable que tú mismo te pongas esos obstáculos.

Cuando sueñas que quieres gritarle a una persona, pero las palabras no salen o no te escucha simboliza tu deseo de desahogarte o reprocharle algo. Hay cosas de él o ella que no te gusta, molestan o te han lastimado, se lo quieres decir, pero no lo has hecho por alguna razón, según indican diccionarios de los sueños.

