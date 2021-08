Julio fue el mes más caluroso en la historia humana registrada

Si le parece que sintió mucho calor en julio, no estuvo equivocado.

Julio fue el mes más caluroso jamás registrado en la historia de la humanidad, según nuevos datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), publicados el viernes.

“En este caso, el primer lugar es el peor lugar para estar”, dijo el administrador de la NOAA, Rick Spinrad, en un comunicado. “Julio es típicamente el mes más cálido del año en el mundo, pero julio de 2021 se superó a sí mismo como el julio y el mes más calurosos jamás registrados”.

NOAA: July 2021 was Earth's hottest month in 142 years.

Spinrad dijo que el cambio climático ha puesto al mundo en un “camino perturbador y disruptivo” y que este récord es el último paso en esa dirección.

Las investigaciones han demostrado que el clima más cálido está haciendo que las olas de calor, las sequías y las inundaciones sean más frecuentes e intensas.

El noroeste del Pacífico está soportando su segunda ola de calor extremo del verano, y se espera que las temperaturas superen los 100 F mientras los incendios forestales continúan ardiendo en Oregon y la cercana California.

As fires burn worldwide in a warming climate, satellites provide critical data to aid forecasters, decision-makers and first responders.

Learn about the DixieFire and more with this week's EarthFromOrbit:

