Este lunes, de regreso a clases presenciales en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles

Cerca de 600,000 alumnos del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles regresan este lunes a las clases presenciales.

Desde marzo de 2020 se cerraron las aulas debido al brote de la pandemia por el COVID-19. Sin embargo, la reanudación de las actividades se da en un momento en que el coronavirus presenta una nueva oleada debido a la presencia de la variante Delta del virus SARS CoV-2, la cual presenta mayor rango de contagio.

Entre la población afectada por esta variante se encuentran niños y jóvenes estudiantes, como ya quedó manifestado en condados del Área de la Bahía o la semana pasada en el Distrito Escolar Unificado de Hacienda, en el Valle de San Gabriel, donde ocho escuelas registraron varios casos positivos apenas unos días después de reanudar las clases.

WATCH the Welcome Back to School Opening Address! Featuring outstanding performances from our amazing and talented students and special guests. https://t.co/8f4GObQz3s pic.twitter.com/To36JMUbRK

— Los Angeles Unified (@LASchools) August 13, 2021