Las imágenes que muestran el caos y la desesperación de los afganos tras la entrada del Talibán a Kabul

Escenas de caos y desesperación se repiten en el Aeropuerto Internacional de Kabul mientras la gente trata de huir de Afganistán después de que los combatientes talibanes entraran en la capital y el presidente Ashraf Ghani abandonara el país .

“Tardé 5 horas en llegar al aeropuerto”, le cuenta a la BBC un estudiante de 22 años.

“Me duelen los pies, tienen ampollas y me cuesta mantenerme de pie.

“Era como una ciudad militar: la gente vestía ropas tradicionales, pero tenían armas y disparaban al aire. Me recordó a la Jihad que escuché de mis padres”, dice desesperado.

El joven está a punto de comenzar una maestría en Estambul, Turquía. Regresó a Kabul para pasar un tiempo con su familia antes de que comenzara su curso, pero se encontró con la sorpresa de que el gobierno se estaba desmoronando.

“Ahora que me voy, pienso en mi familia, no tienen forma de escapar. No veo un futuro”.

El periodista Bilal Sarwary compartió este video del aeropuerto grabado en las primeras horas del 16 de agosto (hora local).

Hamid Karzai international airport. 16 August, 2021. pic.twitter.com/LXsAQPpFXG — BILAL SARWARY (@bsarwary) August 15, 2021

Estados Unidos y otros países intentaban evacuar al personal de sus embajadas y muchos afganos aterrorizados también trataban de abandonar la capital.

Un testigo describió que la sala de salidas del aeropuerto se convirtió en un caos después de que la gente dijera que las tarjetas de embarque se estaban imprimiendo en secreto para los funcionarios y personas de alto perfil.

Awful, chaotic scenes at Hamid Karzai International Airport. People scrambling and no where to go. Woman says "look at the state of the people of Afghanistan" #Kabul pic.twitter.com/5Ohe1c81uB — Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) August 15, 2021

“Esperamos casi ocho horas, hasta que el personal del aeropuerto comenzó a dejar sus mostradores, primero los mostradores de facturación y luego los mostradores de migración y pasaportes”, cuenta.

“No había un control de seguridad. Atravesamos y vimos que las grandes puertas de vidrio estaban destrozadas. La gente corrió hacia el último avión. Fue casi una estampida“.

#Kabul: Another video emerges from this morning outside Kabul airport. Gunfire can be heard too. pic.twitter.com/elTB2mlpQ1 — Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021

Estados Unidos envió helicópteros militares a evacuar personal de su embajada en Kabul.

AFP Estados Unidos envió personal militar para ayudar en la evacuación de la embajada en Kabul.

Después de varias horas de asedio en las afueras de la ciudad, los talibanes ordenaron a sus combatientes que entraran en Kabul el domingo.

Según portavoces del grupo, los miembros de la organización iban a entrar para evitar el caos y los saqueos después de que las fuerzas de seguridad abandonaran partes de Kabul.

A medida que eso ocurría, cientos de habitantes de Kabul trataban de salir de la ciudad con las pertenencias que lograron reunir. Getty Images

Muchos trataban de escapar de Kabul a pie por temor a represalias por parte de los combatientes talibanes y la incertidumbre frente a una potencial ola de violencia. BBC

La gente hacía largas filas el domingo frente a los bancos en Kabul con la intención de retirar sus ahorros.

Anadolu Agency via Getty Images

Algunas familias llegaron el sábado hasta el campo de refugiados Hasa-e-Awal Park, en Kabul, escapando de los combates en las afueras de la capital.

Nooria, de 35 años (en el extremo inferior izquierdo), abandonó su casa en Kunduz luego de que un cohete la destruyera y dejara herido a uno de sus hijos. Getty Images Familia afgana desplazada por los combates en las afueras de Kabul.

Mujeres desplazadas por los combates en Kunduz se refugiaron en una mezquita en Kabul, mientras los talibanes seguían avanzando hacia la toma de la capital.

Getty Images

La BBC ha recibido mensajes y testimonios de mujeres que temen por lo que pueda ocurrir con sus vidas bajo un gobierno islámico de los talibanes.

Les preocupa que regrese el mismo tipo de gobierno que el grupo instituyó en la década de los 90, cuando estuvo en el poder.

