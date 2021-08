Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de dos semanas encerrado y cuidándose, Carlos Calderón libre de COVID-19 regresó a ‘Despierta América’… Esta mañana del lunes el presentador volvió a ‘la casita más feliz de la televisión hispana’ dando negativo.

Ya lo había anticipado el domingo, a través de un Instastory, que estaba libre del virus y que el lunes volvía al trabajo. Junto a sus compañeros Satcha Pretto, María Antonieta Collins, Alan Tacher y Raúl González (Karla Martínez está de vacaciones y Francisca Lachapel de licencia de maternidad), Carlitos compartió escuetamente cómo fue la experiencia.

“Fue muy, muy difícil. Sobre todo porque recién ahora aprobaron las vacunas para las embarazadas, y la pasamos sin medicina, a puro sancocho y amor“, explicó Calderón.

Con lo de la vacuna para embarazadas se refiere específicamente a su prometida, Vanessa Lyon, quien al estar esperando un bebé, habían decidido que ella no se vacunara. En el caso de Carlos sí ya tenía sus dos dosis.

También dijo que el bebé aparentemente estaba bien, pero que recién esta tarde irían al doctor para monitorear al detalle la salud del pequeñito, que está a pocas semanas de llegar al mundo.

A diferencia de Carlos, que no brindó mayor detalle, Vanessa sí se expresó un poco más, por lo menos a través de Instagram, en donde le contestó una serie de preguntas a sus seguidores.

Allí Lyon confesó que le tocó ir un par de veces a emergencias, que ha sido la peor pesadilla de su vida y que aún está lidiando con el aire de sus pulmones.

Otra de las seguidoras le contó que estaba embarazada igual que ella, y le pedió que la aconsejara si se vacunaba o no. Vanessa fue contundente en decirle que no, pero aclaró que ella está en contra de los que son anti-vacuna, que de hecho si no fuera por ese sector la humanidad no correría tanto riesgo.

Lo que llamó la atención fue el consejo que el dio a su seguidora de que se aísle, no reciba vistas en la casa, no permita que nadie este cerca de ella sin mascarilla y ella la use permanentemente.

¿Por qué nos llama la atención? Porque tanto Calderón como ella festejaron un masivo baby shower, compartieron sin máscara, se sacaron fotos pegaditos y días después ambos dieron positivo al COVID-19.

Sin lugar a duda fue una gran enseñanza para ambos, y más ahora confirmando que Vanessa no está aún vacunada. Lo bueno, es que ya están los tres fuera de peligro y que poco a poco ella podrá ir recuperando la capacidad pulmonar y su debilidad.