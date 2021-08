Largas filas para entrar a las escuelas en el primer día de regreso a clases en persona en Los Ángeles

Más de 600,000 estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles regresaron este lunes a las clases presenciales después de casi año y medio debido a la pandemia por el coronavirus.

En algunos planteles, los estudiantes fueron recibidos con largas filas para poder ingresar debido al proceso de verificación de las pruebas de COVID-19 requeridas.

Dumb RT @FOXLA: MASSIVE LINES OUTSIDE LAUSD SCHOOLS: SkyFOX was over the scene of a massive line outside of Los Angeles High School as students waited to show proof of a negative COVID-19 test to enter campus amid new COVID-19 https://t.co/Va91muMWfl pic.twitter.com/l0JKagI9tP

— Colorado Bear 🐻 (@FoodBevMedia) August 16, 2021