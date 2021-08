Mujer hispana lanza una soda y provoca salvaje pelea en SoFi Stadium, que por fin recibía fans

El primer partido de la NFL jugado ante aficionados en el imponente y moderno SoFi Stadium de Los Ángeles fue empañado por una sangrienta pelea en las tribunas. El incidente ocurrió la noche del sábado cuando se enfrentaban Rams y Chargers en duelo de pretemporada.

Videos grabados en los graderíos del estadio que se localiza en Inglewood y que será sede del siguiente Super Bowl mostraron el momento en que una mujer hispana le lanzó un vaso de soda a un hombre que discutía con otros aficionados en una tribuna cerca del campo de juego.

La mujer, antes de lanzar el vaso, trató de asegurarse con mucho cinismo de que no fuera vista. El hombre, que vestía un jersey color claro con el número 99 del jugador Aaron Donald de los Rams, se encontraba de espaldas y su reacción fue furiosa, pensando que los otros aficionados con los que discutía le habían agredido.

This lady is a heaping sack of HOT GARBAGE. As ridiculous as this whole thing was I don’t know that Aaron Donald (99) tries to Flair chop an entire section of people if Ursula the Sea Witch hadn’t chucked a full coke at him. pic.twitter.com/FB3a5zSQHF

— Dallas Braden (@DALLASBRADEN209) August 15, 2021