“Sus vidas están en peligro”: Mujeres de la selección de fútbol de Afganistán huyen de los talibanes

La futbolista afgana Khalida Popal denunció el desespero, la angustia y el temor que viven las jugadoras del equipo femenil de fútbol de Afganistán ante la llegada de los talibanes a la ciudad de Kabul.

En una entrevista con la Agencia AP, Popal indicó que ha recibido llamadas de las deportistas donde le suplican ayuda entre el llanto y el temor.

“Las he alentado a que eliminen sus canales de redes sociales, fotos, que huyan y se escondan. Me rompe el corazón debido a que todos estos años hemos trabajado para incrementar la visibilidad de las mujeres y ahora le estoy diciendo a mis mujeres en Afganistán que se escondan y desaparezcan. Sus vidas están en peligro“, aseguró Popal.

Popal fue parte de la creación de la selección femenil afgana al formar parte del primer equipo, pero dejó de jugar en 2011.

Afghanistan government surrendered. Women right activist and our female football players who have been fighting against the group that is leading the country now. Women activists and our players need protection then ever. Their lives are in great danger. #Afghanistan pic.twitter.com/EsM4WBt837

— Khalida Popal (@khalida_popal) August 16, 2021